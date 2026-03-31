Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

В США отец и сын нашли внутри пойманного окуня живого черепашонка

В США семья Лауритсонов спасла детеныша черепахи, которого нашла внутри окуня. Об этом пишет Jam Press.

21 марта Джон Лауритсон отправился на рыбалку с 11-летним сыном Эндрю. Вместе им удалось поймать шесть окуней. Вернувшись домой, Джон стал разделывать рыбу и вдруг вытащил из одного окуня живого черепашонка.

Он аккуратно отмыл маленькую черепаху от внутренностей рыбы и посадил в миску с водой. Лауритсоны решили назвать черепашонка Ионой — в честь библейского персонажа, который, согласно писанию, провел внутри огромной рыбы три дня и три ночи.

Супруги не хотели сразу отпускать черепашонка на волю. Они думали, что он находится в шоковом состоянии, поэтому особенно уязвим. Только через некоторое время Эндрю взял Иону и выпустил его в водоем. Мальчик признался, что гордится необычным уловом.

Ранее сообщалось, что самый старый обитатель зоопарка Майами, США, — самец черепахи по кличке Голиаф — стал отцом после множества неудачных попыток. После появления на свет черепашонка Голиаф отметил 135-летие.

