Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 31 марта 2026

Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

Отец Илона Маска Эррол счел Москву привлекательным городом для переезда
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Отец миллиардера Илона Маска, предприниматель и инвестор Эррол Маск допустил переезд в Москву. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в российской столице, его слова приводит агентство РИА Новости.

Эррол Маск ответил на вопрос о возможном переезде в РФ. Предприниматель заявил, что мог бы задуматься о подобной смене места жительства. «Москва действительно привлекательна… Если бы мне пришлось выбирать место для переезда, я бы задумался о Москве», — заключил Маск.

Ранее в марте стало известно, что Эррол Маск выступит в Москве на конференции Blockchain Forum 2026, которая посвящена криптовалютам и Web3, а также даст интервью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok