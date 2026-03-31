Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

Отец Илона Маска Эррол счел Москву привлекательным городом для переезда

Отец миллиардера Илона Маска, предприниматель и инвестор Эррол Маск допустил переезд в Москву. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в российской столице, его слова приводит агентство РИА Новости.

Эррол Маск ответил на вопрос о возможном переезде в РФ. Предприниматель заявил, что мог бы задуматься о подобной смене места жительства. «Москва действительно привлекательна… Если бы мне пришлось выбирать место для переезда, я бы задумался о Москве», — заключил Маск.

Ранее в марте стало известно, что Эррол Маск выступит в Москве на конференции Blockchain Forum 2026, которая посвящена криптовалютам и Web3, а также даст интервью.