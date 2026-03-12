Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 12 марта 2026Мир

Отец Илона Маска прилетит в Москву с одной целью

Эррол Маск выступит в Москве на конференции Blockchain Forum 2026
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

В Москве 14–15 апреля состоится Blockchain Forum 2026. Это мероприятие, посвященное криптовалютам и Web3. По словам организаторов, участие в форуме могут принять более 20 тысяч человек из примерно 100 стран, говорится на официальном сайте мероприятия.

15 апреля на мероприятии состоится интервью с предпринимателем и инвестором Эрролом Маском, отцом бизнесмена Илона Маска. Американец также выступит перед публикой с речью. Всего на мероприятии выступят порядка 200 спикеров. Сам Эррол неоднократно бывал в России.

Ранее Эррол Маск заявил, что президент России Владимир Путин является настоящим мужиком. По словам бизнесмена, глава РФ «не горячится, не грубит и ничего такого». До этого Маск-старший заявил, что мечтает получить российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Дмитриев жестко раскритиковал действия фон дер Ляйен

    Около десяти взрывов прогремело над российским городом

    Мужчина расправился с женой и 13 лет хранил ее в бочке на складе

    Нового помощника «Урагана» заметили в зоне СВО

    Описаны крайне опасные последствия прошедших в Иране «черных дождей»

    Банк Англии предпочел Черчиллю животных на банкнотах

    Отец Илона Маска прилетит в Москву с одной целью

    Харви Вайнштейн раскрыл детали своей жизни в тюрьме на острове Райкерс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok