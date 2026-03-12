Отец Илона Маска прилетит в Москву с одной целью

Эррол Маск выступит в Москве на конференции Blockchain Forum 2026

В Москве 14–15 апреля состоится Blockchain Forum 2026. Это мероприятие, посвященное криптовалютам и Web3. По словам организаторов, участие в форуме могут принять более 20 тысяч человек из примерно 100 стран, говорится на официальном сайте мероприятия.

15 апреля на мероприятии состоится интервью с предпринимателем и инвестором Эрролом Маском, отцом бизнесмена Илона Маска. Американец также выступит перед публикой с речью. Всего на мероприятии выступят порядка 200 спикеров. Сам Эррол неоднократно бывал в России.

Ранее Эррол Маск заявил, что президент России Владимир Путин является настоящим мужиком. По словам бизнесмена, глава РФ «не горячится, не грубит и ничего такого». До этого Маск-старший заявил, что мечтает получить российское гражданство.