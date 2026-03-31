19:01, 31 марта 2026Путешествия

Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

Bild: Пассажирку поезда сняли с рейса в Германии из-за драки с проводницей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Пассажирку регионального поезда в Германии сняли с рейса после драки с проводницей из-за туалета. Об этом сообщило издание Bild.

30 марта 37-летняя женщина направлялась в Штутгарт и захотела справить нужду, однако санузел в ее вагоне оказался сломан. Путешественница попросилась воспользоваться туалетом в бизнес-классе, но получила отказ и вышла из себя.

Женщина вцепилась в волосы 53-летней работнице поезда, начала дергать ее за волосы и попыталась укусить. Дерущихся разняли очевидцы. На станции Файхинген-на-Энце полицейские проверили личность дебоширки и доставили ее в больницу, заключив, что туристка находилась в состоянии психического расстройства. Пострадавшая сотрудница железной дороги отказалась от дальнейшей смены из-за головной боли. Федеральная полиция страны расследует инцидент как предполагаемое нападение.

Ранее пассажирка станцевала тверк перед полицейским во время задержания в аэропорту. Девушка в сопровождении трех подруг сорвала рейс в Филадельфию.

