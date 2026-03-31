Пассажирка станцевала тверк перед полицейским во время задержания в аэропорту

Три разъяренных пассажирки ворвались в самолет без оплаты багажа, сорвали рейс и попали под арест в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 29 марта в аэропорту Майами. 30-летняя Нафиса Докери, 21-летняя Дионджана Кохран и 26-летняя Давана Кохран собирались улететь в Филадельфию на борту авиакомпании Frontier Airlines. Во время посадки они отказались платить дополнительный сбор за перевес ручной клади и начали ругаться с сотрудником авиаперевозчика, который пригрозил им аннулированием посадочных талонов.

В итоге Докери велела своим спутницам игнорировать бортпроводника и занять свои места. Сестры Кохран ворвались в самолет и отказались покинуть его. Полиции пришлось вывести всех клиентов компании и задержать вылет лайнера на час. Во время задержания женщины вели себя агрессивно, а одна из них станцевала перед полицейским тверк в знак протеста.

Арест дебоширок попал на кадры очевидцев. При этом задержанная начала угрожать окружающим людям. «Наслаждайся тюрьмой, детка», — выкрикнул в ответ пассажир.

