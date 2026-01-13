Реклама

18:54, 13 января 2026

Моделей Onlyfans лишили рейса за пьяную йогу в аэропорту

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: thesun.co.uk

Моделей Onlyfans лишили рейса за пьяную йогу в аэропорту штата Флорида (США). Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 9 января в воздушной гавани Майами. 34-летняя Сания Бланшар и 31-летняя Джордан Данн Лэтри, известные как модели Onlyfans, устроили пьяную сцену. На видео они пытаются встать на голову в трапе, ведущем в салон самолета.

В итоге их не допустили к полету авиакомпанией American Airlines и вывели в наручниках. На кадрах видно, как уже после задержания одна из девушек несколько раз падает в шпагат, пока ее ведут несколько полицейских. Известно, что манекенщицы выложили видео в социальную сеть Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), хвастаясь выходками. Одна из них даже изменила описание своего профиля на: «Модель, которую выпроводили из самолета за шпагат».

Ранее звезды OnlyFans решили снять порно с подростками в Фиджи и разгневали власти страны. Заместитель премьер-министра государства Вилиаме Гавока призвал незамедлительно депортировать женщин.

