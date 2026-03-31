12:03, 31 марта 2026

Российские пенсионеры стали жертвами удушения за икону и шубу

В Москве раскрыли убийство супругов-пенсионеров 27-летней давности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину за расправу над супругами-пенсионерами 27-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Расправа произошла в 1998 году, однако тогда установить преступника не удалось. Спустя годы была проведена проверка изъятых на месте происшествия следов, они совпали с отпечатками неоднократно судимого мужчины. В результате он рассказал о произошедшем и назвал имя соучастницы — спланировать преступление помогла знакомая потерпевших.

Женщина под видом покупателей дачи пригласила в квартиру пенсионеров мужчин, где те напали на них. Хозяина дома связали, обмотали веревкой и, угрожая ножом, стали требовать деньги и ценности. Однако, когда пенсионер сказал, что в доме нет ничего, его стали душить. Супруга начала кричать и пытаться помочь мужу, тогда обвиняемая ударила ее металлическим чайником по голове, после чего ее тоже удушили.

Тела обнаружила дочь, которая приехала к родителям, потому что они перестали выходить на связь. Преступники похитили икону Казанской Божией Матери в серебряном окладе за 20 тысяч рублей, а также шубу.

Ранее сообщалось, что в Приморье осудили женщину за расправу над возлюбленным.

