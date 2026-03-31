Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 31 марта 2026Силовые структуры

Узнавшая тайну россиянка расправилась с возлюбленным

В Приморье осудили женщину за убийство возлюбленного
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Приморье осудили женщину за расправу над возлюбленным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Она признана виновной по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2025 года женщина узнала об измене своего возлюбленного и вооружившись ножом, пришла в один из домов по улице Луговой, где обнаружила его спящим со знакомой.

После этого она нанесла пострадавшему два удара ножом в грудь и живот. Ранения, полученные им, оказались несовместимы с жизнью. Потерпевшая получила удар в грудь. Затем злоумышленница, посчитав, что расправилась с ними, покинула место происшествия.

Суд приговорил ее к 13 годам колонии общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшей свыше 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищем кувалдой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шведский самолет-разведчик стал прочесывать окрестности Санкт-Петербурга

    На Западе призвали Евросоюз обратиться к России с одной просьбой

    В Госдуме высказались о возможности полного запрета VPN в России

    Российский футболист «Монако» Головин раскритиковал Лигу чемпионов

    В Вашингтоне в знак протеста против политики Трампа установили золотой унитаз

    У 27-летней женщины с сильной головной болью обнаружили смертельно опасную патологию

    Названы люксовые направления для отдыха в России

    После семидневной атаки ВСУ на Ленобласть мать двоих детей рассказала о пережитой ночи

    Узнавшая тайну россиянка расправилась с возлюбленным

    Начальник не заметившего арбалет у подростка охранника-пенсионера ответит за нападение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok