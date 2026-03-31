Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 31 марта 2026

Подросток загорелся во время поджога заправки в Москве и попал на видео

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Подросток поджег автозаправочную станцию (АЗС) и сам загорелся от ее пламени. Об этом сообщает Telegram-канал «112», также публикуя видео происшествия.

На кадрах видно, как юноша подходит к колонке на АЗС, обливает ее неизвестной жидкостью и поджигает. В этот момент колонка вспыхивает, и огонь перекидывается на одежду поджигателя.

По данным канала, все произошло на улице Космонавта Волкова. Пожар быстро потушили, а спустя несколько часов сотрудники полиции задержали поджигателя. Им оказался 15-летний подросток. По предварительным данным, он пошел на преступление из-за неизвестных, которые в мессенджере угрожали расправиться с его семьей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина из Хасавюрта (Дагестан) дал знакомому в долг и поплатился за это жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok