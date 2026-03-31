Подросток загорелся во время поджога заправки в Москве и попал на видео

Подросток поджег автозаправочную станцию (АЗС) и сам загорелся от ее пламени. Об этом сообщает Telegram-канал «112», также публикуя видео происшествия.

На кадрах видно, как юноша подходит к колонке на АЗС, обливает ее неизвестной жидкостью и поджигает. В этот момент колонка вспыхивает, и огонь перекидывается на одежду поджигателя.

По данным канала, все произошло на улице Космонавта Волкова. Пожар быстро потушили, а спустя несколько часов сотрудники полиции задержали поджигателя. Им оказался 15-летний подросток. По предварительным данным, он пошел на преступление из-за неизвестных, которые в мессенджере угрожали расправиться с его семьей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

