Денежный долг стоил россиянину жизни

Житель Дагестана застрелил знакомого из-за долга

Мужчина из Хасавюрта (Дагестан) дал знакомому в долг и поплатился за это жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Потерпевший приехал в селение Зубутли-Миатли и хотел разобраться со знакомым, который задолжал ему денег. Между ними начался конфликт. В ходе потасовки должник достал оружие и выстрелил из него в оппонента. Мужчина не выжил.

Стрелка задержали. Сейчас он находится в полиции и дает показания.

