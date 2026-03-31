19:29, 31 марта 2026Культура

Потерявший жену звезда «Гарри Поттера» начал встречаться с гипнотерапевтом

Андрей Шеньшаков

Фото: Scott Audette / Reuters

Актер Уорик Дэвис, известный по роли в фильмах о Гарри Поттере, начал новые романтические отношения после потери супруги Саманты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что 56-летний артист встречается с 40-летней врачом Филиппой Моррис, которая ведет практику в качестве гипнотерапевта. Известно, что женщина воспитывает двоих детей и ранее она тоже пережила личную трагедию, потеряв супруга и отца.

«Уорик и Филиппа часто ходят обедать, они уже давно вместе и, кажется, чувствуют себя комфортно. Филиппа не стремится быть в центре внимания, оставаясь в тени», — сообщил инсайдер.

Актер появился вместе с возлюбленной на прошлой церемонии вручения премии BAFTA, где Дэвис получил специальную награду в знак признания вклада в кино.

Ранее актер Уорик Дэвис, известный по роли профессора Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что в трагедии с его супругой Самантой виновны врачи.

