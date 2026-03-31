Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 31 марта 2026

Появились кадры атакованного ВСУ здания правительства российского региона

Гладков опубликовал фото атакованного ВСУ здания белгородского правительства
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Появились фотографии, на которых видно здание правительства Белгородской области, попавшее под удар ВСУ. Снимки опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видны повреждения, полученные в результате атаки, а также обломки, лежащие на прилегающей территории. Пространство около здания правительства на данный момент оцепили.

На фотографии также попали пожарная машина и карета скорой помощи.

Об ударе украинских войск по зданию областного правительства стало известно ранее 31 марта. При атаке пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, его госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok