Появились кадры атакованного ВСУ здания правительства российского региона

Гладков опубликовал фото атакованного ВСУ здания белгородского правительства

Появились фотографии, на которых видно здание правительства Белгородской области, попавшее под удар ВСУ. Снимки опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видны повреждения, полученные в результате атаки, а также обломки, лежащие на прилегающей территории. Пространство около здания правительства на данный момент оцепили.

На фотографии также попали пожарная машина и карета скорой помощи.

Об ударе украинских войск по зданию областного правительства стало известно ранее 31 марта. При атаке пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, его госпитализировали.