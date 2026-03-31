ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию правительства Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Здание правительства Белгородской области атаковано дроном ВСУ. Пострадал Вячеслав Анатольевич Бескоровайный — начальник отдела административно-хозяйственной части», — написал он.
По его словам, мужчину доставляют в областную клиническую больницу. Медики зафиксировали у него осколочные ранения ног, живота и руки.
В результате удара дрона повреждения получили фасад и остекления здания правительства, добавил Гладков.
Ранее стало известно, что вечером 30 марта в очередной раз предприняли попытку атаковать российские регионы. Всего за три часа было уничтожено 58 украинских дронов.