23:22, 30 марта 2026Россия

ВСУ вновь попытались нанести массированный удар по регионам России

Минобороны отчиталось об уничтожении 58 беспилотников ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 марта в очередной раз предприняли попытку атаковать российские регионы. Всего за три часа было уничтожено 58 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Попытки ударить по территории России предпринимались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 32. Еще 15 дронов сбили в небе над Смоленской областью, 5 — над Белгородской, еще по 2 — над Псковской, Курской и Новгородской областями.

В период с 14:00 до 20:00 ВСУ также пытались атаковать российские регионы — тогда было уничтожено 98 беспилотников.

    Последние новости

    В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

    В России уличили США в попытке обновить гегемонию

    Захарова поиронизировала над советом европейцам никуда не ездить с целью экономии топлива

    В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города

    ВСУ вновь попытались нанести массированный удар по регионам России

    В Ираке отказались от обстрелов баз США из РСЗО

    Европейцев призвали меньше ездить и летать на фоне энергокризиса

    Главком ВСУ признался в нехватке личного состава

    Орбан заявил о сорванном плане Евросоюза по Украине

    В России заметили загадочный «горбатый» дрон «Гербера»

