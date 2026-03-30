ВСУ вновь попытались нанести массированный удар по регионам России

Минобороны отчиталось об уничтожении 58 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 марта в очередной раз предприняли попытку атаковать российские регионы. Всего за три часа было уничтожено 58 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Попытки ударить по территории России предпринимались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 32. Еще 15 дронов сбили в небе над Смоленской областью, 5 — над Белгородской, еще по 2 — над Псковской, Курской и Новгородской областями.

В период с 14:00 до 20:00 ВСУ также пытались атаковать российские регионы — тогда было уничтожено 98 беспилотников.