ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

Минобороны России: Системы ПВО сбили 98 украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России почти сотню беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«С 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 41 БПЛА сбили над Брянской областью, 23 — над Курской, 20 — над территорией Белгородской области, и еще 14 уничтожили над Смоленской областью.

Ранее стало известно, что российские военные сбили в зоне специальной военной операции (СВО) три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 312 беспилотников.