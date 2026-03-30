В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ ракет большой дальности

Минобороны: В зоне СВО были сбиты три ракеты большой дальности «Нептун»

Российские военные сбили в зоне специальной военной операции (СВО) три управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Детали атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны также сбили в зоне СВО пять управляемых авиационных бомб.

ВСУ также применили для атак 312 дронов. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Они также были уничтожены российской системой ПВО.

Ранее стало известно, что на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 марта сбили над российскими регионами 102 беспилотника.

В Минобороны раскрыли подробности ударов по военным объектам Украины. В частности, российские войска нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах и местам запуска дронов.