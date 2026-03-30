Реклама. 12+. ООО «Единое Видео».
12:40, 30 марта 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности ударов по военным объектам Украины

МО РФ: Нанесено поражение военным аэродромам и местам запуска дронов на Украине
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах и местам запуска дронов на Украине. Подробности атак раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников ракет и артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 марта сбили над российскими регионами 102 беспилотника. Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России.

    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Последствия войны на Ближнем Востоке для Европы назвали чудовищными

    Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Все новости
