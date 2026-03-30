В Минобороны раскрыли подробности ударов по военным объектам Украины

Российские войска нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах и местам запуска дронов на Украине. Подробности атак раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников ракет и артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 марта сбили над российскими регионами 102 беспилотника. Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России.