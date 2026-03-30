Озвучены детали атаки на Россию на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген»

Средства ПВО в ночь с 29 на 30 марта сбили над регионами России 102 беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 марта сбили над регионами России 102 беспилотника. Детали массированной атаки озвучили в российском Министерстве обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись десять субъектов федерации, среди которых Воронежская, Ростовская, Пензенская и Ульяновская области, а также Республика Крым. Также беспилотники были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Массированная атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России. Как заявлял военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, ВСУ могут беспрепятственно перемещать свои военные инструменты, в том числе беспилотники, в воздушном пространстве стран НАТО.

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки ВСУ в России получили повреждения десятки зданий.