Стало известно о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России

Степанов: Страны НАТО Украину включили в «военный шенген» для ударов БПЛА по РФ

Страны НАТО включили Украину в «военный шенген», разрешив Киеву перемещать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в своем пространстве. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

«Де-факто Украина включена в формат так называемого военного шенгена, когда может беспрепятственно перемещать свои военные инструменты, в том числе БПЛА, в воздушном пространстве стран НАТО», — объяснил Степанов.

По его словам, страны Прибалтики не только контролировали процесс нахождения украинских дронов в своем воздушном пространстве. Эксперт выразил мнение, что они также обеспечивали возможности целенаведения и прокладывали наиболее оптимальные маршруты для ударов по России.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония открыли небо для атак дронов ВСУ на Россию. Сообщалось, что в зоне возможных ударов оказались Санкт-Петербург, Ленинградская область и северо-запад России.