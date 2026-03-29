08:19, 29 марта 2026Россия

Украина выпустила больше 200 беспилотников по регионам России за ночь

Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 203 дрона ВСУ над регионами России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 марта уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.

В том числе дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника ВСУ. Всего за ночь над Москвой было уничтожено пять украинских дронов. Кроме того, в Ленинградской области уничтожили 31 беспилотник. В результате атаки произошло возгорание в порту Усть-Луга.

    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    Беженка сообщила о вербовке молодежи из Финляндии в ряды ВСУ

    Сальдо пожаловался на превращение Херсона в «военную зону»

    Украина выпустила больше 200 беспилотников по регионам России за ночь

    Мадуро выступил с обращением из американской тюрьмы

    Дмитриев поиронизировал над Каллас из-за ее спора с Рубио о России

    ВСУ нашли объяснение существенным потерям у Сум

    Дмитриев поддержал столкнувшуюся с критикой за встречу с делегацией Госдумы конгрессвумен

    Фанаты назвали сборную Украины по футболу убожеством за непопадание на чемпионат мира

    Раненых утку и сову спасли в Москве

    Все новости
