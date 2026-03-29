Украина выпустила больше 200 беспилотников по регионам России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 марта уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.

В том числе дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника ВСУ. Всего за ночь над Москвой было уничтожено пять украинских дронов. Кроме того, в Ленинградской области уничтожили 31 беспилотник. В результате атаки произошло возгорание в порту Усть-Луга.