02:30, 29 марта 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Марина Совина
Фото: MOD Russia / Globallookpress

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на столицу. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что в настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что над Брянском прогремели взрывы, в городе отражают атаку украинских беспилотников. По словам очевидцев, несколько сильных взрывов прозвучало в субботу, 28 марта, около 23:40. От них сработали сигнализации у машин, а в небе были видны вспышки.

    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

    Служившего в ВСУ комика ликвидировали в Харьковской области

    Россиян призвали отказаться от умных колонок

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    В Германии обратились к Орбану с дерзким предложением по Украине

    В США рассказали о подтолкнувшем Украину к миру с Россией событии

    МИД предупредил об охоте спецслужб США на россиян

    Между попыткой взрыва в Париже и конфликтом на Ближнем Востоке увидели связь

    В США спрогнозировали дальнейший ход войны с Ираном

    США задумались направить еще 10 тысяч военных для операции в Иране

    Все новости
