Премьер Литвы высказалась об украинских дронах над республикой

Украина не запускает беспилотники через территорию Литвы. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругинене, передает LRT.

«Хочу вас заверить, что дроны не запускаются через нашу территорию», — заявила она журналистам.

По ее словам, беспилотник, который был зафиксирован над республикой, якобы просто сбился с курса.

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что командование Вооруженных сил Украины планирует маршрут бьющих по северо-западным регионам России дронов совместно с НАТО в военном штабе во Франции.