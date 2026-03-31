18:43, 31 марта 2026Бывший СССР

Премьер Литвы высказалась об украинских дронах над республикой

Премьер-министр Ругинене: Украина не запускает БПЛА через территорию Литвы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина не запускает беспилотники через территорию Литвы. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругинене, передает LRT.

«Хочу вас заверить, что дроны не запускаются через нашу территорию», — заявила она журналистам.

По ее словам, беспилотник, который был зафиксирован над республикой, якобы просто сбился с курса.

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что командование Вооруженных сил Украины планирует маршрут бьющих по северо-западным регионам России дронов совместно с НАТО в военном штабе во Франции.

