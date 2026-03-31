Бывший СССР
12:38, 31 марта 2026Бывший СССР

Шарий: ВСУ планируют маршрут бьющих по России дронов совместно с НАТО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует маршрут бьющих по северо-западным регионам России дронов совместно с НАТО в военном штабе во Франции. О координации планов ударов в Telegram заявил украинский журналист Анатолий Шарий.

«При подготовке к нанесению ударов дальнобойными дронами по Калининградской, Ленинградской областям, Карелии и Санкт-Петербургу планирование маршрутов пролетов дронов осуществляется командованием ВСУ совместно с военным штабом НАТО в Монсе», — говорится в публикации.

По его словам, совместное планирование касается пролета дронов ВСУ по территории Польши и Прибалтики.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России.

В Кремле, комментируя сообщения об участии стран Прибалтики в ударах ВСУ, предположили, что Украина могла использовать государства НАТО и Евросоюза втемную. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев часто использует союзников в собственных «преступных целях».

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    В России назвали причины отказа от европейских машин в пользу китайских

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Все новости
