Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 26 марта 2026Бывший СССР

В Кремле рассказали об использовании Украиной втемную стран НАТО и ЕС

Песков: Киев втемную использует страны НАТО и ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Киев втемную использует страны НАТО и Евросоюза ради достижения преступных целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«[Киев] может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

В ходе брифинга Песков также указал на неготовность Украины к миру. По его словам, обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде противоречит заявлениям о готовности к урегулированию конфликта.

Ранее в Кремле высказались о готовности мирного соглашения по Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, ложны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok