Киев втемную использует страны НАТО и Евросоюза ради достижения преступных целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«[Киев] может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
В ходе брифинга Песков также указал на неготовность Украины к миру. По его словам, обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде противоречит заявлениям о готовности к урегулированию конфликта.
Ранее в Кремле высказались о готовности мирного соглашения по Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, ложны.