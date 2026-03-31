12:06, 31 марта 2026Мир

Пропуск США российского танкера на Кубу объяснили

Пятаков: Пропуск США танкера РФ на Кубу является имиджевым ходом на фоне Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Пропуск российского танкера на Кубу является имиджевым ходом со стороны США на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков, передает РИА Новости.

«На фоне иранской кампании это одновременно имиджевый ход со стороны Соединенных Штатов. Они хотят надеть маску более благоприятного, доброго соседа», — отметил эксперт.

По мнению Пятакова, Вашингтон идет на тактические уступки, которые позволяют извлечь выгоду и Кубе, и России, и США.

Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти в качестве гуманитарного груза. Отмечалось, что власти США разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то, что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова.

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

    Все новости
