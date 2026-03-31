Пропуск США российского танкера на Кубу объяснили

Пятаков: Пропуск США танкера РФ на Кубу является имиджевым ходом на фоне Ирана

Пропуск российского танкера на Кубу является имиджевым ходом со стороны США на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков, передает РИА Новости.

«На фоне иранской кампании это одновременно имиджевый ход со стороны Соединенных Штатов. Они хотят надеть маску более благоприятного, доброго соседа», — отметил эксперт.

По мнению Пятакова, Вашингтон идет на тактические уступки, которые позволяют извлечь выгоду и Кубе, и России, и США.

Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти в качестве гуманитарного груза. Отмечалось, что власти США разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то, что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова.