Проверка реакции у полицейского плохо закончилась для россиянина

Пенсионер из Кузбасса получил 3 года условно, выхватив пистолет у полицейского

Кемеровский районный суд вынес приговор в отношении пенсионера, который захотел проверить реакцию у полицейского и выхватил его служебный пистолет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В тот день пожилой мужчина в состоянии опьянения зашел в магазин, чтобы купить сигарет. Там он встретил сотрудника полиции, который проверял магазин в рамках мероприятия «Алкоголь», и начал кричать. Поочередно продавщица и силовик сделали пенсионеру замечание, но он никак не отреагировал. Через минуту полицейский почувствовал, что кто-то вытаскивает оружие из его кобуры — когда он повернулся, то вновь увидел пожилого дебошира, и повалил его на пол.

На допросе пенсионер пояснил, что пытался проверить реакцию полицейского — сможет ли пьяный человек забрать пистолет или нет. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

