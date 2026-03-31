Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:32, 31 марта 2026Силовые структуры

Проверка реакции у полицейского плохо закончилась для россиянина

Пенсионер из Кузбасса получил 3 года условно, выхватив пистолет у полицейского
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Кемеровский районный суд вынес приговор в отношении пенсионера, который захотел проверить реакцию у полицейского и выхватил его служебный пистолет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В тот день пожилой мужчина в состоянии опьянения зашел в магазин, чтобы купить сигарет. Там он встретил сотрудника полиции, который проверял магазин в рамках мероприятия «Алкоголь», и начал кричать. Поочередно продавщица и силовик сделали пенсионеру замечание, но он никак не отреагировал. Через минуту полицейский почувствовал, что кто-то вытаскивает оружие из его кобуры — когда он повернулся, то вновь увидел пожилого дебошира, и повалил его на пол.

На допросе пенсионер пояснил, что пытался проверить реакцию полицейского — сможет ли пьяный человек забрать пистолет или нет. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее суд арестовал 50-летнего жителя Краснодарского края, который насмерть забил свою сожительницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok