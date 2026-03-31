Россиянин насмерть забил сожительницу и лег спать

19:15, 31 марта 2026Силовые структуры

Житель Краснодарского края до смерти забил сожительницу и лег спать
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СКР по Краснодарскому краю

Суд арестовал 50-летнего жителя Краснодарского края, который насмерть забил свою сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Все произошло утром 26 марта. Мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у знакомого в станице Холмской и распивал алкоголь. В этот момент между ними возник конфликт — тогда злоумышленник избил женщину и спокойно ушел спать. Полученные ей травмы оказались не совместимы с жизнью.

Когда мужчина понял, что натворил, то позвонил в полицию. На допросе он признал свою вину.

Ранее Московский областной суд вынес приговор в отношении 53-летнего Константина Пискарева по кличке Костя Большой. Лидер преступной группировки отправится в колонию особого режима на пожизненный срок.

