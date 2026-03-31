Костя Большой заслушал приговор за 21 расправу

Главарь ОПГ Костя Большой получил пожизненное и миллионный штраф за 21 расправу

Московский областной суд вынес приговор в отношении 53-летнего лидера преступной группировки Константина Пискарева по кличке Костя Большой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

По решению суда Пискарев получил пожизненный срок и штраф в размере одного миллиона рублей. В зале заседания адвокат Ирина Зыкова утверждала, что вся конструкция обвинения построена на показаниях досудебщиков, которые оболгали ее подзащитного.

Группировка Пискарева считалась одной из самых жестоких в Москве. Она действовала с 1998 по 2011 год.

Ранее во время прений прокурор запросил для Кости Большого пожизненный срок в колонии особого режима. Ему вменили бандитизм, 21 расправу, покушение на четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.