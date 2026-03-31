Путин проведет переговоры с постсоветским лидером

Путин и Пашинян проведут переговоры в Москве 1 апреля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

На повестке дня переговоров Путина и Пашиняна также стоят вопросы о Южном Кавказе, а также развитие в этом регионе экономических связей и транспортной логистики.

Накануне Пашинян анонсировал свой визит в Россию. Сделал он это в ходе общения с жительницей Еревана, добавив, что Россия — это друг республики.