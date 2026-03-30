РИА Новости: В Харькове пьяные сотрудники ТЦК застрелили несколько человек

В Харькове пьяные сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать несколько человек, но в итоге застрелили их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как стало известно, полковник и несколько его подчиненных выпили и отправились в местное общежитие, чтобы провести мобилизационные действия. «Полковник и несколько рекрутеров отправились мобилизовать "наркоторговцев", потому что у них были деньги. И они их мобилизовали так, что застрелили их», — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК залили газом мужчину в машине, а затем мобилизовали его.