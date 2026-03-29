В Одессе сотрудники ТЦК задули газом парня в машине

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) задули газом парня в машине, после чего мобилизовали его. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сначала военкомы остановили молодого человека и пытались его извлечь из автомобиля, однако тот забаррикадировался. После этого сотрудник ТЦК задул салон газом. Парень попытался сбежать через другую дверь, однако военкомы настигли его и мобилизовали.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.