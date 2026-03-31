21:28, 31 марта 2026

Раскрыт план Зеленского по сохранению козыря против России

Shukan Gendai: Зеленский лжет США и союзникам ради поставок ракет для Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и союзникам помощь в конфликте против Ирана, чтобы обеспечить своей стране бесперебойные поставки ракет для комплексов Patriot. Такую точку зрения высказало японское издание Shukan Gendai.

Как отмечается в статье, эскалация ситуации на Ближнем Востоке может привести к перенаправлению предназначавшегося для Киева оружия в более горячую точку, что осложнит положение украинских войск на поле боя.

«Однако Владимир Зеленский заявляет, что по-прежнему готов оказывать поддержку странам Персидского залива. Почему он так щедро настроен? Полагаю, это не более чем попытка обеспечить Украине бесперебойные поставки американского оружия», — пишет автор.

По его словам, ракеты для комплексов Patriot являются крайне дефицитным товаром и вместе с тем одним из немногих козырей Киева против России. Поэтому Зеленский, выражая желание «стать партнером Америки по вооружениям», пытается удержать «тающую на глазах военную помощь» и избежать вывода украинских войск из Донбасса, считает издание.

30 марта Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. В начале месяца он рассказал, что Киев отправил в страны региона беспилотники-перехватчики и группу экспертов по управлению дронами для защиты американских военных баз.

