Раскрыта задача Трампа по Ирану для шефа Пентагона

CNN: Трамп поручил Хегсету пропагандировать операцию США против Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил министру войны США Питу Хегсету пропагандировать операцию против Ирана и стать лицом кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Хегсет в основном выражал свою уверенность в военной мощи [США]. Трамп обратился к Хегсету, чтобы тот донес эту позитивную оценку до общественности, став одним из лиц кампании», — утверждается в публикации.

По данным источников, важнейшей ролью министра во время конфликта стало «эффективное выполнение работы, на которую его нанял Трамп: быть лицом Пентагона». В частности, Хегсет критиковал негативные сценарии кампании, изложенные в СМИ, а также описывал освещение потерь США как попытку «выставить президента в плохом свете».

Ранее сообщалось, что Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции США против Ирана.