14:08, 31 марта 2026Мир

Раскрыта задача Трампа по Ирану для шефа Пентагона

CNN: Трамп поручил Хегсету пропагандировать операцию США против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил министру войны США Питу Хегсету пропагандировать операцию против Ирана и стать лицом кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Хегсет в основном выражал свою уверенность в военной мощи [США]. Трамп обратился к Хегсету, чтобы тот донес эту позитивную оценку до общественности, став одним из лиц кампании», — утверждается в публикации.

По данным источников, важнейшей ролью министра во время конфликта стало «эффективное выполнение работы, на которую его нанял Трамп: быть лицом Пентагона». В частности, Хегсет критиковал негативные сценарии кампании, изложенные в СМИ, а также описывал освещение потерь США как попытку «выставить президента в плохом свете».

Ранее сообщалось, что Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции США против Ирана.

    Последние новости

    Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспалений

    На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» его руководство

    Уехавший в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

    Стрелявший на детской площадке в Москве россиянин выслушал приговор

    Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

    Похожий на огромный гриб столб дыма после взрыва на российском заводе попал на видео

    Иран опубликовал фото атакованного гигантского нефтетанкера

    Все новости
