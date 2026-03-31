Россиян предупредили о многочасовых задержках и отменах рейсов в Петербурге

Задержки в аэропорту Петербурга достигают 13 часов

Российских путешественников предупредили о многочасовых задержках и отменах рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводимых в ночь на 31 марта ограничений на полеты. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что запрет на полеты действовал в авиагавани Пулково, а также в московских Домодедово и Шереметьево, что вызвало корректировки в расписании. Так, задержки достигают 11-13 часов, особенно это касается рейсов, вылетающих из столицы в Петербург. Некоторые авиакомпании отменили вылеты.

