Путешествия
13:20, 31 марта 2026

Россиян предупредили о многочасовых задержках и отменах рейсов в Петербурге

Задержки в аэропорту Петербурга достигают 13 часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российских путешественников предупредили о многочасовых задержках и отменах рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводимых в ночь на 31 марта ограничений на полеты. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что запрет на полеты действовал в авиагавани Пулково, а также в московских Домодедово и Шереметьево, что вызвало корректировки в расписании. Так, задержки достигают 11-13 часов, особенно это касается рейсов, вылетающих из столицы в Петербург. Некоторые авиакомпании отменили вылеты.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов).

