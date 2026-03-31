Россиян предупредили о потере выгоды при досрочном погашении ипотеки

«Девелопмент Юг»: Досрочное погашение ипотеки может быть невыгодно

Досрочное погашение ипотеки не всегда является самым выгодным вариантом. Об этом россиян предупредили аналитики СИК «Девелопмент Юг», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам экспертов, досрочное погашение может быть нерациональным решением при отсутствии подушки безопасности, наличии более дорогих обязательств или при ставке по ипотеке 2-6 процентов годовых. В таких условиях свободные средства лучше сохранить с помощью банковского вклада или других инструментов с более высокой доходностью.

«Если ставка по кредиту ниже, чем потенциальная доходность вложений, заемщик теряет возможность заработать на разнице. В таких условиях спешить с закрытием кредита нерационально. Особенно это заметно на примере льготных программ с минимальными ставками — там деньги буквально дешевле инфляции», — объяснили в компании.

Кроме того, преждевременное закрытие кредита может снизить общий объем налоговых вычетов по процентам, если лимит не был исчерпан.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил выдавать семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране.