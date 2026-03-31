Россиянам назвали способ переводить деньги без подозрений банка

Доцент Мягкова посоветовала сопровождать переводы денег комментариями

Лимита на сумму банковских переводов в России не установлено, однако некоторые финансовые операции могут вызвать у банков подозрения. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте», — пояснила она.

По ее словам, закон не вводит прямых ограничений на переводы между физическими лицами. Однако в Системе быстрых платежей действуют технические лимиты: до одного миллиона рублей за одну операцию при переводе самому себе и до 100 тысяч рублей в месяц другим людям без комиссии.

При этом банки могут устанавливать собственные ограничения, а также обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях в соответствии с требованиями 115-ФЗ.

Чтобы избежать лишних вопросов, эксперт рекомендует переводить крупные суммы с дебетовых карт, указывать назначение платежа (например, «подарок» или «помощь родственнику») и не разбивать большие суммы на множество мелких переводов за короткое время, поскольку это может вызвать подозрения.

Если операции соответствуют обычному финансовому поведению человека, причин для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что банки могут блокировать карты из-за резкой смены геолокации, нетипичных операций и рискованных покупок. Эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг добавила, что банк также может посчитать мошеннической цепочку мелких платежей или попытку перевести все деньги на новый счет.