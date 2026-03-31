Россиянам за границей дали советы по защите от оспы обезьян

Роспотребнадзор: За границей следует избегать контакта с животными

Роспотребнадзор по Московской области дал российским гражданам за границей советы по защите от оспы обезьян. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Соотечественникам рекомендовали избегать контакта с животными, которые потенциально могут являться носителями вируса. Особенно это касается грызунов и приматов. Кроме того, путешественникам посоветовали тщательно следить за гигиеной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали мужчину с подтвержденной оспой обезьян. Он вернулся из Таиланда.