Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:39, 31 марта 2026

Россиянам за границей дали советы по защите от оспы обезьян

Роспотребнадзор: За границей следует избегать контакта с животными
Зарина Дзагоева
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Роспотребнадзор по Московской области дал российским гражданам за границей советы по защите от оспы обезьян. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Соотечественникам рекомендовали избегать контакта с животными, которые потенциально могут являться носителями вируса. Особенно это касается грызунов и приматов. Кроме того, путешественникам посоветовали тщательно следить за гигиеной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали мужчину с подтвержденной оспой обезьян. Он вернулся из Таиланда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok