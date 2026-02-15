Еще один россиянин вернулся из Таиланда с оспой обезьян

В Петербурге у мужчины подтвердили обезьянью оспу, он с другом был в Таиланде

В Петербурге госпитализировали мужчину с подтвержденной оспой обезьян. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на профильного городского чиновника в руководстве города, пациент вернулся из Таиланда.

Известно, что первые симптомы нетипичного для России заболевания появились у мужчины еще в период отдыха за границей, но он не придал этому значения. Только по возвращении домой, спустя несколько дней, мужчина обратился к медикам.

Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением врачей. Также врачи наблюдают его спутника, с которым он был в путешествии и живет в Петербурге.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье выросло число заболевших оспой обезьян. Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг биоматериала.