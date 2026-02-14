Число заболевших оспой обезьян в Подмосковье выросло

Число пациентов с оспой обезьян в Подмосковье выросло до трех

Число россиян в Подмосковье, у которых диагностировали оспу обезьян, выросло до трех. Об этом говорится в Telegram-канале Домодедовской больницы, где эти пациенты проходят лечение.

«В настоящее время в Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение», — отмечается в заявлении.

В медучреждении добавили, что Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг биоматериала.

В начале февраля стало известно, что в Домодедовскую больницу привезли 41-летнего мужчину с высокой температурой. Ему диагностировали оспу обезьян и госпитализировали. Уточнялось, что пациент мог заразить еще двух своих друзей. Мужчина также утверждал, что последние полгода не был за рубежом. Роспотребнадзор, комментируя случившееся, заявил, что нашел людей, которые контактировали с заболевшим, и установил за ними медицинское наблюдение.