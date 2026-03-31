Россияне продолжили скупать туры в затопленный ливнями регион страны

Россияне продолжили скупать туры в затопленный ливнями Дагестан

Российские туристы продолжили скупать туры в затопленный ливнями регион страны — речь идет о Дагестане. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ситуация в регионе стабилизируется, а инфраструктура для туристов работает штатно. Аэропорт Махачкалы и вовсе не прекращал работу даже на один день — туристы без проблем прилетали и заселялись в гостиницы.

Аннуляций туров почти нет. Более того, туристы продолжают активно бронировать поездки на весну и лето.

Ранее телеканал 360.ru опубликовал кадры спасения россиянами тонущих в Дагестане животных. Местные жители заметили в приюте собак, которые оказались заперты и не могли самостоятельно выбраться во время наводнения. Неравнодушные люди смогли освободить животных.