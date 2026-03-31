Россияне продолжили скупать туры в затопленный ливнями регион страны

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:01, 31 марта 2026

Россияне продолжили скупать туры в затопленный ливнями Дагестан
Зарина Дзагоева
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Российские туристы продолжили скупать туры в затопленный ливнями регион страны — речь идет о Дагестане. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ситуация в регионе стабилизируется, а инфраструктура для туристов работает штатно. Аэропорт Махачкалы и вовсе не прекращал работу даже на один день — туристы без проблем прилетали и заселялись в гостиницы.

Аннуляций туров почти нет. Более того, туристы продолжают активно бронировать поездки на весну и лето.

Ранее телеканал 360.ru опубликовал кадры спасения россиянами тонущих в Дагестане животных. Местные жители заметили в приюте собак, которые оказались заперты и не могли самостоятельно выбраться во время наводнения. Неравнодушные люди смогли освободить животных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok