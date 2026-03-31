Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 31 марта 2026

Россиянин получил 12,5 года колонии после общения с родным братом

В Приморье мужчину осудили по делу о шпионаже
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Приморье мужчину осудили по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, мужчина осенью 2023 года в поселке Коноша предоставил родному брату, который перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), через один из мессенджеров информацию о расположении отдела МВД по району, месте стоянки служебного транспорта, а также о местоположении воинской части в поселке.

Эти данные могли быть использованы противником для незаконных действий в отношении вооружения и специальной техники и таким образом нанести ущерб безопасности России.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ. Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 12 лет колонии за перевод двух тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok