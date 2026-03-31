09:00, 31 марта 2026Силовые структуры

Россиянка объединила 17 финансистов с налоговиками и заработала миллионы рублей

Прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании 57 млн рублей с ОПГ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о взыскании в доход государства более 57 миллионов рублей, заработанных криминальным путем организованной преступной группировкой (ОПГ) под руководством 51-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд города Иваново. В нем говорится, что россиянка в 2022 году объединила 17 местных жителей, среди которых были сотрудники налоговой службы, для незаконной банковской деятельности. Путем финансовых операций они за год обогатились на 57 миллионов рублей.

Налоговики сообщали соучастникам служебную информацию, необходимую для обналичивания денежных средств. Участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В августе 2023 года подпольных банкиров задержали. В настоящее время их судят. Прокуратура требует конфисковать у них преступный доход.

Ранее сообщалось, что в Иванове суд арестовал бывшего члена генерального совета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина по делу об обналичивании миллиардов рублей.

