10:40, 31 марта 2026Авто

Российские продажи гибридных машин китайского бренда резко подскочили

Аналитик Целиков: Продажи Voyah в России увеличились на 143 % в 2026 году
Марина Аверкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По данным аналитика Сергея Целикова, за 13 недель 2026 года в России было продано более трех тысяч машин китайской марки Voyah. Это на 143 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, указал он в своем Telegram-канале.

Более 80 процентов от всех продаж приходится на кроссовер Voyah Free. За три месяца дилеры реализовали почти 2,5 тысячи таких автомобилей. «Секрет в российской сборке, которая позволяет сделать цену привлекательной для любителей гибридных кроссоверов», — считает эксперт.

Российская линейка марки также представлена минивэном Dream (326 проданных единиц за три месяца), бизнес-седаном Passion (219) и крупным кроссовером Taishan (35). Все перечисленные автомобили оснащены гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода.

Ранее эксперт сообщил, что продажи машин российской марки Evolute рекордно выросли. За первые 13 недель года россияне поставили на учет 2866 электрокаров и гибридов марки. Это в 5,5 раза больше по сравнению с показателем годичной давности, что в процентном соотношении составило рост на 445 процентов.

