14:13, 30 марта 2026Авто

Продажи машин российского производителя рекордно выросли

Аналитик Целиков: Evolute почти на 450 % нарастил продажи в России
Марина Аверкина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Продажи машин российской марки Evolute рекордно выросли. По данным аналитика Сергея Целикова, за первые 13 недель 2026 года россияне поставили на учет 2866 электрокаров и гибридов марки. Это в 5,5 раза больше по сравнению с показателем годичной давности, что в процентном соотношении составило рост на 445 процентов, пишет он в своем Telegram-канале.

Более двух третей от общего числа реализованных машин пришлось на гибридный кроссовер Evolute i-Space, который выбрали 1960 покупателей. Обновленный электрический хэтчбек i-Joy разошелся тиражом в 783 экземпляра. Обе модели заняли лидирующие позиции в своих классах на российском авторынке.

С начала года своих владельцев нашли более 100 электрических паркетников i-Sky. Остальные представленные в линейке модели — I-Jet, I-Pro и I-Van — реализуются «по остаточному принципу».

Эксперт отметил, что по итогам минувшей недели (с 23 по 29 марта) бренд поднялся на 13-е место в рейтинге, опередив Omoda, Tank и Exeed.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ дополнило список легковых автомобилей, при расчете транспортного налога на которые применяется повышенный коэффициент. Обновленная версия перечня увеличилась на 18 позиций и насчитывает 573 модели.

