08:21, 31 марта 2026Экономика

Россию накрыла аномалия

Синоптик Макарова: В большую части России пришло аномальное тепло
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В большей части России установилась аномально теплая погода. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Интерфаксом».

Температура на четыре-девять градусов выше климатической нормы наблюдается в регионах европейской части страны, а в некоторых регионах азиатской части отклонение достигает до 12 градусов.

«Крупная аномалия на северо-востоке страны — это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12. Хотя там идет снег и температура все равно отрицательная», — отметила синоптик. Она добавила, что на северо-западе Якутии 31 марта температура превысит норму на 12-16 градусов.

Ранее сообщалось, что 29 марта в России было поставлено три десятка тепловых рекордов.

