19:52, 31 марта 2026

СБУ предъявила новые обвинения Баскову

Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения певцу Николаю Баскову. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на данные офиса украинского генпрокурора.

По данным источника, народного артиста России обвиняют еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Детали дела не раскрываются.

В июне 2025 года Николая Баскова объявили в розыск на Украине. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность страны. Артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

