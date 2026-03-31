08:30, 31 марта 2026

Секс-работница назвала лучший тип клиентов

Александра Лисица

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Секс-работница Мелисса Тодд заявила, что лучшие клиенты для нее — мужчины в счастливом браке. Плюсы встреч с ними она назвала в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, такие клиенты после встреч отправляются домой и не пишут ей. «Мужчина в счастливом браке не будет изводить меня бесконечными сообщениями, требуя, чтобы я хвалила его успехи на работе или достижения внуков: для этого у него есть другая женщина, более квалифицированная — жена. Кроме того, он уважительно относится к моей личной жизни, потому что у него есть своя собственная», — объяснила секс-работница.

Материалы по теме:
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

Тодд также заявила, что иногда жены таких мужчин даже поощряют их обращение за платным сексом. «По крайней мере, когда жена знает о тебе, можно лупить ее мужа, пока рубцы не набухнут и не зарумянятся. Неприятно беспокоиться о следах на моих скрытных женатых посетителях — я не могу выпороть их так яростно, как хотелось бы им или мне», — добавила она.

Ранее Тодд заявила, что клиенты постоянно влюбляются в эскортниц. Она убеждена, что клиенты путают это чувство с потребностью во внимании и заботе, которых им не хватает в обычной жизни.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Все новости
