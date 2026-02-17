Реклама

08:42, 17 февраля 2026Забота о себе

Эскортница раскрыла неожиданную правду о клиентах

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Секс-работница Мелисса Тодд заявила, что клиенты постоянно влюбляются в эскортниц. Неожиданную правду о клиентах она раскрыла изданию Metro.

По словам Тодд, многие мужчины искренне считают, что влюблены. Однако она убеждена, что клиенты путают это чувство с потребностью во внимании и заботе, которых им не хватает в обычной жизни. Она отметила, что клиенты привязываются не к личности эскортницы, а к созданному образу и безопасной атмосфере.

«Люди думают, что это любовь, но на самом деле они влюблены в то, как я заставляю их чувствовать себя рядом со мной», — подчеркнула секс-работница.

Тодд добавила, что такие эмоции возникают регулярно, но почти всегда исчезают за пределами платного общения. По ее мнению, эта неожиданная правда о влюбленных в нее клиентах показывает, насколько сильно одиночество и нехватка эмоциональной близости влияют на современное общество.

Ранее австралийская эскортница Лилит Лодж назвала любимую позу своих клиентов. По словам Лодж, наибольшим спросом у нее пользуется обычная «миссионерская» поза.

