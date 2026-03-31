Слуцкий назвал фаворита РПЛ

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал главного фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он высказался на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

Специалист сделал выбор в пользу петербургского «Зенита», объяснив это лояльным судейством в отношении сине-бело-голубых. «Когда я смотрю пенальти в матче "Зенит" — "Динамо" Махачкала... Весь мир, весь стадион видит, что игрок "Динамо" первым поставил ногу, она стоит у него в опоре. С таким судейством — "Зенит"», — заявил Слуцкий.

Тренер привел в пример эпизод в матче Пути регионов Кубка России, в котором «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти, который позже в РФС признали назначенным ошибочно.

Ранее Слуцкий назвал самый политизированный вид спорта. По его словам, это футбол.