16:47, 31 марта 2026

Слуцкий назвал фаворита РПЛ

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал «Зенит» фаворитом РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал главного фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он высказался на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

Специалист сделал выбор в пользу петербургского «Зенита», объяснив это лояльным судейством в отношении сине-бело-голубых. «Когда я смотрю пенальти в матче "Зенит" — "Динамо" Махачкала... Весь мир, весь стадион видит, что игрок "Динамо" первым поставил ногу, она стоит у него в опоре. С таким судейством — "Зенит"», — заявил Слуцкий.

Тренер привел в пример эпизод в матче Пути регионов Кубка России, в котором «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти, который позже в РФС признали назначенным ошибочно.

Ранее Слуцкий назвал самый политизированный вид спорта. По его словам, это футбол.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Во Франции ответили на обвинения Трампа

    Врач предупредила о риске рака из-за имеющейся у каждого второго человека инфекции

    ЕС признал отсутствие хороших новостей по кредиту для Украины

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Все новости
