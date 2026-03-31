Стало известно о мощном ударе российских войск под Харьковом

13:53, 31 марта 2026

Российские войска нанесли мощный удар по Чугуеву в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли мощный удар по объектам в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Мощные прилеты в Чугуеве», — рассказал авторам сообщения местный житель.

Он отметил, что в результате атаки был уничтожен объект инфраструктуры. Сообщается, что в городе отключено электричество. Кроме того, по данным канала, удар привел к потерям среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полиции.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированные удары по 18 населенным пунктам Харьковской области. Отмечается, что взрывы прозвучали в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском районах приграничного региона.

